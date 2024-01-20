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Украинский беспилотник сбит над Орловской областью - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Украинский беспилотник сбит над Орловской областью
Украинский беспилотник сбит над Орловской областью - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Украинский беспилотник сбит над Орловской областью
Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T22:52
2024-01-20T23:00
орловская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Вечером в субботу вражеский дрон сбит над Орловской областьюВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Днем над Белгородской областью упал и сдетонировал дрон-камикадзе ВСУ. В результате на окраине села Новостроевка-Вторая повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. Под ударом также было село Новая Таволжанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую областьЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
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РИА Новости Крым
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орловская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, безопасность, новости
Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Над Орловской областью сбит беспилотник ВСУ - Минобороны

22:52 20.01.2024 (обновлено: 23:00 20.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
Вечером в субботу вражеский дрон сбит над Орловской областью
"Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - сказано в сообщении.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
Днем над Белгородской областью упал и сдетонировал дрон-камикадзе ВСУ. В результате на окраине села Новостроевка-Вторая повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. Под ударом также было село Новая Таволжанка.
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Орловская областьМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияПВОБезопасностьНовости
 
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