https://crimea.ria.ru/20240120/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-orlovskoy-oblastyu-1134352891.html

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T22:52

2024-01-20T22:52

2024-01-20T23:00

орловская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Вечером в субботу вражеский дрон сбит над Орловской областьюВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Днем над Белгородской областью упал и сдетонировал дрон-камикадзе ВСУ. В результате на окраине села Новостроевка-Вторая повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. Под ударом также было село Новая Таволжанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую областьЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, безопасность, новости