https://crimea.ria.ru/20240119/esche-dva-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-bryanskuyu-oblast-1134312003.html

Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область

Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T11:07

2024-01-19T11:07

2024-01-19T11:09

александр богомаз

новости

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Богомаз ранее сообщил, что в пятницу утром при уничтожении украинского дрона произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.По предварительной информации, произошло возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУТри украинских дрона пытались атаковать Брянскую область

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, новости, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)