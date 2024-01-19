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Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T11:07
2024-01-19T11:09
александр богомаз
новости
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Богомаз ранее сообщил, что в пятницу утром при уничтожении украинского дрона произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.По предварительной информации, произошло возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУТри украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
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александр богомаз, новости, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа – Богомаз

11:07 19.01.2024 (обновлено: 11:09 19.01.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Богомаз ранее сообщил, что в пятницу утром при уничтожении украинского дрона произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.
По предварительной информации, произошло возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.
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Александр БогомазНовостиБрянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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