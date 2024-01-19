https://crimea.ria.ru/20240119/sbros-boepripasa-na-neftebazu-v-bryanskoy-oblasti--pozhar-v-rezervuarakh-1134307250.html

В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас

В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас

Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T08:47

2024-01-19T08:47

2024-01-19T09:08

александр богомаз

министерство обороны рф

новости

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.Также Богомаз рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.

https://crimea.ria.ru/20240119/novaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast-1134305629.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, министерство обороны рф, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)