https://crimea.ria.ru/20240119/sbros-boepripasa-na-neftebazu-v-bryanskoy-oblasti--pozhar-v-rezervuarakh-1134307250.html
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T08:47
2024-01-19T08:47
2024-01-19T09:08
александр богомаз
министерство обороны рф
новости
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.Также Богомаз рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.
https://crimea.ria.ru/20240119/novaya-ataka-na-bryanskuyu-oblast-1134305629.html
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РИА Новости Крым
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александр богомаз, министерство обороны рф, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
Сброс боеприпаса на нефтебазу произошел в Брянской области при подавлении дрона ВСУ
08:47 19.01.2024 (обновлено: 09:08 19.01.2024)