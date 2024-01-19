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В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T08:47
2024-01-19T09:08
александр богомаз
министерство обороны рф
новости
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.Также Богомаз рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.
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александр богомаз, министерство обороны рф, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас

Сброс боеприпаса на нефтебазу произошел в Брянской области при подавлении дрона ВСУ

08:47 19.01.2024 (обновлено: 09:08 19.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник подавлен над территорий Брянской области, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", – сказано в сообщении губернатора.

Также Богомаз рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.
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Новая атака на Брянскую область
 
Александр БогомазМинистерство обороны РФНовостиПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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