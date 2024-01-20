https://crimea.ria.ru/20240120/dron-kamikadze-vsu-atakoval-belgorodskuyu-oblast-1134347136.html

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

Линия газоснабжения повреждена из-за атаки дрона-камикадзе на поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T17:20

2024-01-20T17:20

2024-01-20T17:31

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:613:424_1920x0_80_0_0_7cb626a406af2b3639eb7acd7ed9eaaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Линия газоснабжения повреждена из-за атаки дрона-камикадзе на поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.Кроме того, под вражеским огнем оказалось и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости