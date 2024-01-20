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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
Линия газоснабжения повреждена из-за атаки дрона-камикадзе на поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T17:20
2024-01-20T17:31
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Линия газоснабжения повреждена из-за атаки дрона-камикадзе на поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.Кроме того, под вражеским огнем оказалось и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

Дрон-камикадзе ВСУ упал и сдетонировал в Белгородской области - поврежден газопровод

17:20 20.01.2024 (обновлено: 17:31 20.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Линия газоснабжения повреждена из-за атаки дрона-камикадзе на поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.
"Повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, под вражеским огнем оказалось и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
"Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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