https://crimea.ria.ru/20240120/utrom-v-subbotu-vsu-snova-atakovali-bryanskuyu-oblast-1134335552.html

Утром в субботу ВСУ снова атаковали Брянскую область

Утром в субботу ВСУ снова атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Утром в субботу ВСУ снова атаковали Брянскую область

Над территорией Брянской области утром в пятницу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T07:52

2024-01-20T07:52

2024-01-20T07:59

брянская область

новости

министерство обороны рф

александр богомаз

беспилотник (бпла, дрон)

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в пятницу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник был уничтожен над Клинцовским районом области.Накануне утром также была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область.Александр Богомаз сообщил, что при уничтожении украинского дрона произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, произошло возгорание резервуаров в обваловании.Две украинские ракеты "Точка-У" были уничтожены над Стародубским муниципальным округом и три дрона подавлены средствами РЭБ вечером в среду над территорией Брянской области.Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, были повреждены административные здания и нарушено энергоснабжение. 10 января украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по Белгороду10 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден домНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости, министерство обороны рф, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины)