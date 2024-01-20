Утром в субботу ВСУ снова атаковали Брянскую область
Средствами российской ПВО уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью
07:52 20.01.2024 (обновлено: 07:59 20.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в пятницу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, уточнили в военном ведомстве.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник был уничтожен над Клинцовским районом области.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!" – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне утром также была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область.
Александр Богомаз сообщил, что при уничтожении украинского дрона произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, произошло возгорание резервуаров в обваловании.
Две украинские ракеты "Точка-У" были уничтожены над Стародубским муниципальным округом и три дрона подавлены средствами РЭБ вечером в среду над территорией Брянской области.
Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.
Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, были повреждены административные здания и нарушено энергоснабжение. 10 января украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.
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