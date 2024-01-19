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Новая атака на Брянскую область

Новая атака на Брянскую область - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Новая атака на Брянскую область

Над территорией Брянской области утром в пятницу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T07:57

2024-01-19T07:57

2024-01-19T08:08

брянская область

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в пятницу уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, добавили в военном ведомстве.Две украинские ракеты "Точка-У" были уничтожены над Стародубским муниципальным округом и три дрона подавлены средствами РЭБ вечером в среду над территорией Брянской области.Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, были повреждены административные здания и нарушено энергоснабжение. 10 января украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по Белгороду10 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден домНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу