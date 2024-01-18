10 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом
Средствами ПВО России на подлете к Белгороду сбиты 10 украинских ракет – Гладков
07:39 18.01.2024 (обновлено: 08:22 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО утром в четверг сбили 10 ракет, выпущенных ВСУ в сторону Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"По результатам утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородской области. 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома в Белгородском районе, в котором выбиты стекла", – сказал Гладков.
Информация о разрушениях будет дополняться, поскольку сейчас проходит подомовой обход граждан, подчеркнул Гладков.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, власти призывали граждан укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.
Вечером 17 января три украинских дрона и две ракеты "Точка У" атаковали Брянскую область, сообщили в Минобороны РФ. Атака была отбита силами ПВО.
30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.
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