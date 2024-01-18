https://crimea.ria.ru/20240118/10-raket-sbity-na-podlete-k-belgorodu-1134276960.html

10 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом

10 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом - РИА Новости Крым, 18.01.2024

10 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом

Российские средства ПВО утром в четверг сбили 10 ракет, выпущенных ВСУ в сторону Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T07:39

2024-01-18T07:39

2024-01-18T08:22

вячеслав гладков

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО утром в четверг сбили 10 ракет, выпущенных ВСУ в сторону Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Информация о разрушениях будет дополняться, поскольку сейчас проходит подомовой обход граждан, подчеркнул Гладков.Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, власти призывали граждан укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.Вечером 17 января три украинских дрона и две ракеты "Точка У" атаковали Брянскую область, сообщили в Минобороны РФ. Атака была отбита силами ПВО.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, белгородская область, новости, безопасность, украина, обстрелы всу