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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на пятницу. В столице Украины вспыхнули пожары и повреждена инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Виталий... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T08:05
2024-11-29T08:15
украина
киев
виталий кличко
взрыв
в мире
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на пятницу. В столице Украины вспыхнули пожары и повреждена инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.По его данным, взрывы прогремели в двух районах города. В Днепровском зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожар. В Святошинском – падение обломков.На Украине с ночи 28 ноября не утихал сигнал воздушной тревоги и в течение нескольких часов гремели взрывы. В частности, сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По всей Украине введены 16-часовые отключения электроэнергииЧто сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – ПутинНа Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
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РИА Новости Крым
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96
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украина, киев, виталий кличко, взрыв, в мире, новости, пожар
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве горит инфраструктура после серии взрывов

08:05 29.11.2024 (обновлено: 08:15 29.11.2024)
 
© Telegram Владимира РоговаКиев
Киев
© Telegram Владимира Рогова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на пятницу. В столице Украины вспыхнули пожары и повреждена инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его данным, взрывы прогремели в двух районах города. В Днепровском зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожар. В Святошинском – падение обломков.
"Обломки упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы", - сообщил Кличко в Telegram.
На Украине с ночи 28 ноября не утихал сигнал воздушной тревоги и в течение нескольких часов гремели взрывы. В частности, сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.
Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаКиевВиталий КличкоВзрывВ миреНовостиПожар
 
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