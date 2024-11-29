В Киеве прогремели взрывы
В Киеве горит инфраструктура после серии взрывов
08:05 29.11.2024 (обновлено: 08:15 29.11.2024)
© Telegram Владимира РоговаКиев
© Telegram Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на пятницу. В столице Украины вспыхнули пожары и повреждена инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его данным, взрывы прогремели в двух районах города. В Днепровском зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожар. В Святошинском – падение обломков.
"Обломки упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе столицы", - сообщил Кличко в Telegram.
На Украине с ночи 28 ноября не утихал сигнал воздушной тревоги и в течение нескольких часов гремели взрывы. В частности, сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ночь на четверг нанесла комплексный удар по военным объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, что стало ответом на непрекращающиеся удары западным оружием по российской территории.
Также 28 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника".
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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