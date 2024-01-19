https://crimea.ria.ru/20240119/na-neftebaze-pod-bryanskom-goryat-rezervuary-s-toplivom-1134316606.html

Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы

Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы

На Клинцовской нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами после сброса боеприпаса с дрона ВСУ, более 30 жителей близлежащих домов... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T13:07

2024-01-19T13:07

2024-01-19T13:16

брянская область

новости

происшествия

пожар

нефть

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Клинцовской нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами после сброса боеприпаса с дрона ВСУ, более 30 жителей близлежащих домов эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам, подготовлен пункт временного размещения населения.Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. По словам Богомаза, спасатели работают в усиленном режиме и делают все возможное для ликвидации пожара.Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.В пятницу российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУТри украинских дрона пытались атаковать Брянскую область

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости, происшествия, пожар, нефть, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)