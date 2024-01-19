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Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы
Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы
На Клинцовской нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами после сброса боеприпаса с дрона ВСУ, более 30 жителей близлежащих домов... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T13:07
2024-01-19T13:16
брянская область
новости
происшествия
пожар
нефть
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Клинцовской нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами после сброса боеприпаса с дрона ВСУ, более 30 жителей близлежащих домов эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам, подготовлен пункт временного размещения населения.Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. По словам Богомаза, спасатели работают в усиленном режиме и делают все возможное для ликвидации пожара.Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.В пятницу российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУТри украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
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брянская область, новости, происшествия, пожар, нефть, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы

На нефтебазе в Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами, эвакуированы жители

13:07 19.01.2024 (обновлено: 13:16 19.01.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаВ Клинцах горят резервуары с нефтепродуктами
В Клинцах горят резервуары с нефтепродуктами
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Клинцовской нефтебазе в Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами после сброса боеприпаса с дрона ВСУ, более 30 жителей близлежащих домов эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам, подготовлен пункт временного размещения населения.
Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. По словам Богомаза, спасатели работают в усиленном режиме и делают все возможное для ликвидации пожара.
Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

"Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек. Наши огнеборцы действуют профессионально и слаженно, работая в сложных и опасных для жизни условиях, – написал Богомаз.

В пятницу российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.
При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.
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