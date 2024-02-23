https://crimea.ria.ru/20240223/nad-kurskoy-oblastyu-unichtozheny-dva-vrazheskikh-bespilotnika-1135172628.html

Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

Два беспилотника уничтожены силами ПВО Российской Федерации в небе над Курской областью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T12:01

2024-02-23T12:01

2024-02-23T12:03

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

роман старовойт

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены силами ПВО Российской Федерации в небе над Курской областью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны.Террористическая атака ВСУ c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации успешно пресечена.Приближаться к обломкам сбитых украинских дронов категорически запрещается. Об этом в своем Telegram-канале напомнил губернатор Курской области Роман Старовойт."Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов.Накануне сообщалось, что четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах.15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человекПочти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20240222/oskolok-v-3-mm-ot-serdtsa-ranenykh-pri-atake-vsu-detey-lechat-v-moskve--1135163176.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, роман старовойт, курская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия