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Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
Два беспилотника уничтожены силами ПВО Российской Федерации в небе над Курской областью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T12:01
2024-02-23T12:03
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
роман старовойт
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены силами ПВО Российской Федерации в небе над Курской областью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны.Террористическая атака ВСУ c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации успешно пресечена.Приближаться к обломкам сбитых украинских дронов категорически запрещается. Об этом в своем Telegram-канале напомнил губернатор Курской области Роман Старовойт."Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов.Накануне сообщалось, что четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах.15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человекПочти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, роман старовойт, курская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

Минобороны: над Курской областью сбиты два беспилотника ВСУ

12:01 23.02.2024 (обновлено: 12:03 23.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены силами ПВО Российской Федерации в небе над Курской областью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны.
Террористическая атака ВСУ c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации успешно пресечена.
"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Приближаться к обломкам сбитых украинских дронов категорически запрещается. Об этом в своем Telegram-канале напомнил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам сбитых украинских БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.
В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов.
Накануне сообщалось, что четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах.
15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУРоман СтаровойтКурская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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