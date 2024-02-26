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Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.62 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19095 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем Силы ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
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пво, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки

Минобороны: российская ПВО уничтожила еще две ракеты Storm Shadow и пять HIMARS за сутки

15:01 26.02.2024 (обновлено: 15:02 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

62 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19095 единиц специальной военной автомобильной техники.
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