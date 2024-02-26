https://crimea.ria.ru/20240226/rabota-rossiyskoy-pvo-sbity-2-rakety-storm-shadow-i-5-himars-za-sutki-1135221104.html

Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки

Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T15:01

2024-02-26T15:01

2024-02-26T15:02

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новости сво

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.62 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19095 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем Силы ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу