https://crimea.ria.ru/20240226/rabota-rossiyskoy-pvo-sbity-2-rakety-storm-shadow-i-5-himars-za-sutki-1135221104.html
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T15:01
2024-02-26T15:01
2024-02-26T15:02
пво
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a4e862629c7cf4c8b37564415b25c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.62 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19095 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем Силы ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e79a9c3b9c1c9cca0a17560c9a1b9045.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки
Минобороны: российская ПВО уничтожила еще две ракеты Storm Shadow и пять HIMARS за сутки
15:01 26.02.2024 (обновлено: 15:02 26.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
62 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19095 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: