https://crimea.ria.ru/20240225/2-ukrainskie-aviatsionnye-upravlyaemye-rakety-sbity-nad-chernym-morem-1135207322.html

2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем

2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 25.02.2024

2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем

Российская ПВО пресекла террористическую атаку Киева с применением двух авиационных ракет, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T19:45

2024-02-25T19:45

2024-02-25T19:53

черное море

министерство обороны рф

новости крыма

пво

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО пресекла террористическую атаку Киева с применением двух авиационных ракет, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря, дополнили в ведомстве.В ночь на воскресенье два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем. В субботу были сбиты три дрона над Белгородской областью. В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе УкраиныБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым