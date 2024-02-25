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2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем
2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 25.02.2024
2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем
Российская ПВО пресекла террористическую атаку Киева с применением двух авиационных ракет, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T19:45
2024-02-25T19:45
2024-02-25T19:53
черное море
министерство обороны рф
новости крыма
пво
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО пресекла террористическую атаку Киева с применением двух авиационных ракет, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря, дополнили в ведомстве.В ночь на воскресенье два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем. В субботу были сбиты три дрона над Белгородской областью. В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе УкраиныБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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черное море, министерство обороны рф, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным морем
Над Черным морем сбиты 2 украинские авиационные управляемые ракеты – Минобороны
19:45 25.02.2024 (обновлено: 19:53 25.02.2024)