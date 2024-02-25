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"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе Украины - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе Украины
"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе Украины - РИА Новости Крым, 25.02.2024
"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе Украины
Запад должен поддерживать Украину "сейчас", а не "до конца", потому что "конец может наступить очень быстро", заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T19:33
2024-02-25T19:33
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Запад должен поддерживать Украину "сейчас", а не "до конца", потому что "конец может наступить очень быстро", заявил президент страны Владимир Зеленский.На вопрос журналиста, продолжит ли Украина терять территории на фоне сокращения западной помощи, Зеленский заявил, что "давление российских войск достаточно сильное на Купянском направлении".По его словам, сейчас соотношение артиллерии ВСУ и ВС РФ на этом участке "составляет 1 к 7" в пользу российских войск. Пока украинским боевикам не удастся сократить это преимущество хотя бы до соотношения 1 к 3, киевский режим будет терять территории, констатировал Зеленский.17 февраля российские войска освободили Авдеевку – северный пригород Донецкаи мощный укрепрайон ВСУ. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направленияхДепутат Верховной рады Украины Александра Устинова ранее заявила, что после бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружияЗеленский признал преимущество российского оружияЧем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, политика, в мире
"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе Украины

Зеленский заявил о "быстром конце Украины" при отсутствии поддержки Запада

19:33 25.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Запад должен поддерживать Украину "сейчас", а не "до конца", потому что "конец может наступить очень быстро", заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Украину нужно поддерживать сейчас, а не до конца. Это важно, потому что конец может наступить быстро, если так по-разному поддерживать Украину", – заявил он на пресс-конференции.
На вопрос журналиста, продолжит ли Украина терять территории на фоне сокращения западной помощи, Зеленский заявил, что "давление российских войск достаточно сильное на Купянском направлении".
По его словам, сейчас соотношение артиллерии ВСУ и ВС РФ на этом участке "составляет 1 к 7" в пользу российских войск. Пока украинским боевикам не удастся сократить это преимущество хотя бы до соотношения 1 к 3, киевский режим будет терять территории, констатировал Зеленский.
17 февраля российские войска освободили Авдеевку – северный пригород Донецкаи мощный укрепрайон ВСУ. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях
Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова ранее заявила, что после бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.
По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
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