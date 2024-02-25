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Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружия

Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружия - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил украинским СМИ, что половина западного оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T15:39

2024-02-25T15:39

2024-02-25T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил украинским СМИ, что половина западного оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий."Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% (оружия – ред.) не поступает вовремя", – приводит слова Умерова РИА Новости.По оценкам министра обороны Украины, территории страна теряет из-за этих задержек. Умеров призвал союзников обеспечивать своевременные поставки вооружений Киеву.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым объяснил обещание президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары западным оружием по целям на территории России страхом Запада, что такие удары могут спровоцировать Россию на жесткий вооруженный ответ.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТОКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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