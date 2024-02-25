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В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России
В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России - РИА Новости Крым, 25.02.2024
В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России
Обещание президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары западным оружием по целям на территории России объясняется страхом Запада, что такие удары... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T14:39
2024-02-25T14:39
2024-02-25T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обещание президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары западным оружием по целям на территории России объясняется страхом Запада, что такие удары могут спровоцировать Москву на жесткий вооруженный ответ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.С другой стороны, Запад стремится и дальше оказывать помощь киевскому режиму, в том числе дальнобойными ракетами. По словам сенатора, то, что Запад запретил Украине бить по России поставленным оружием, не оправдывает союзников Киева. Политик подчеркнул, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области также являются частью РФ, но по гражданскому населению этих территорий Киев бьет западными боеприпасами без малейшей опаски.По мнению Цекова, верить обещаниям Запада и киевского режима ни в коем случае нельзя, поскольку история уже показала цену их словам. Сенатор, в частности, напомнил, что удары по Белгороду в декабре прошлого года и в феврале этого года, в результате которых погибли мирные жители, наносились чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. Никаких окриков с Запада в адрес Киева после этих ударов не последовало.Зеленский ранее заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТОКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
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сергей цеков, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, поставки западного оружия украине, мнения, новости, совет федерации
В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России
Зеленский хочет выторговать больше вооружений обещанием не бить по РФ западным оружием
14:39 25.02.2024 (обновлено: 17:02 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обещание президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары западным оружием по целям на территории России объясняется страхом Запада, что такие удары могут спровоцировать Москву на жесткий вооруженный ответ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"На Западе боятся применения их дальнобойного оружия конкретно против территорий России в границах до 2014 года. Для того чтобы получить больше этого оружия от Запада, Зеленский и обещает не наносить удары российским территориям, которые раньше не были частью Украины. Таким образом, Запад страхуется, чтобы не дать повода для начала большого мирового конфликта. Там понимают, что могут доиграться до того, что начнутся удары по самому Западу, и боятся этого", – сказал Цеков.
С другой стороны, Запад стремится и дальше оказывать помощь киевскому режиму, в том числе дальнобойными ракетами. По словам сенатора, то, что Запад запретил Украине бить по России поставленным оружием, не оправдывает союзников Киева. Политик подчеркнул, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области также являются частью РФ, но по гражданскому населению этих территорий Киев бьет западными боеприпасами без малейшей опаски.
По мнению Цекова, верить обещаниям Запада и киевского режима ни в коем случае нельзя, поскольку история уже показала цену их словам. Сенатор, в частности, напомнил, что удары по Белгороду в декабре прошлого года и в феврале этого года, в результате которых погибли мирные жители, наносились чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. Никаких окриков с Запада в адрес Киева после этих ударов не последовало.
Зеленский ранее заявил
, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.
Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за
представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.
В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.
В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB
, поставки которых были анонсированы в прошлом году.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
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