https://crimea.ria.ru/20240225/v-sovfede-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-ob-udarakh-po-rossii-1135200578.html

В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России

В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России - РИА Новости Крым, 25.02.2024

В Совфеде ответили на заявление Зеленского об ударах по России

Обещание президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары западным оружием по целям на территории России объясняется страхом Запада, что такие удары... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T14:39

2024-02-25T14:39

2024-02-25T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обещание президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары западным оружием по целям на территории России объясняется страхом Запада, что такие удары могут спровоцировать Москву на жесткий вооруженный ответ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.С другой стороны, Запад стремится и дальше оказывать помощь киевскому режиму, в том числе дальнобойными ракетами. По словам сенатора, то, что Запад запретил Украине бить по России поставленным оружием, не оправдывает союзников Киева. Политик подчеркнул, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области также являются частью РФ, но по гражданскому населению этих территорий Киев бьет западными боеприпасами без малейшей опаски.По мнению Цекова, верить обещаниям Запада и киевского режима ни в коем случае нельзя, поскольку история уже показала цену их словам. Сенатор, в частности, напомнил, что удары по Белгороду в декабре прошлого года и в феврале этого года, в результате которых погибли мирные жители, наносились чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. Никаких окриков с Запада в адрес Киева после этих ударов не последовало.Зеленский ранее заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТОКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, поставки западного оружия украине, мнения, новости, совет федерации