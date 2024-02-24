Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
Украина может исчерпать возможности к сопротивлению уже летом - прогноз военного эксперта
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО у Украины сейчас образовалось множество "слабых точек", каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
Он отметил, что после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.
"У Украины сейчас образовалось около полдесятка слабых точек на всей линии соприкосновения – и каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов, военной техники. Но ничего этого у Киева сейчас нет. И если так пойдет дальше, то уже к концу лета, очень вероятно, что Украина может вообще исчерпать любые возможности к сопротивлению", - сделал прогноз Анпилогов.
Накануне военный эксперт оценил угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. По мнению Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.
Ранее сообщалось, что 20 февраля российские военные освободили населенный пункт Крынки на Херсонском направлении в зоне СВО. Несколькими днями позже подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года.
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