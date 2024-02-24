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Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению
На всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО у Украины сейчас образовалось множество "слабых точек", каждая из них требует людских резервов, материального... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО у Украины сейчас образовалось множество "слабых точек", каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Он отметил, что после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.Накануне военный эксперт оценил угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. По мнению Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.Ранее сообщалось, что 20 февраля российские военные освободили населенный пункт Крынки на Херсонском направлении в зоне СВО. Несколькими днями позже подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяАрмия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУКрах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт
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новости сво, украина, россия, мнения, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), армия и флот, алексей анпилогов
Когда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

Украина может исчерпать возможности к сопротивлению уже летом - прогноз военного эксперта

08:03 24.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО у Украины сейчас образовалось множество "слабых точек", каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
Он отметил, что после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.

"У Украины сейчас образовалось около полдесятка слабых точек на всей линии соприкосновения – и каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов, военной техники. Но ничего этого у Киева сейчас нет. И если так пойдет дальше, то уже к концу лета, очень вероятно, что Украина может вообще исчерпать любые возможности к сопротивлению", - сделал прогноз Анпилогов.

Накануне военный эксперт оценил угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. По мнению Анпилогова, Украина в зоне спецоперации с каждым днем становится все слабее, поэтому Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма, которые не принесут ВСУ никакого облегчения на фронте.
Ранее сообщалось, что 20 февраля российские военные освободили населенный пункт Крынки на Херсонском направлении в зоне СВО. Несколькими днями позже подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года.
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