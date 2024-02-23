https://crimea.ria.ru/20240223/krakh-vsu-ne-prikryt-pr-atakami-na-krym-i-korabli-chf---voennyy-ekspert-1135178207.html

Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт

Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт

Украина в зоне проведения специальной военной операции с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T19:09

2024-02-23T19:09

2024-02-23T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Украина в зоне проведения специальной военной операции с каждым днем становится все слабее, поэтому лидер киевского режима Владимир Зеленский снова грозит новым контрнаступлением и "сюрпризами" для Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Ранее Зеленский заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Он также не перестает заявлять своим западным покровителям, что иметь системы дальнобойного вооружения и не делиться ими с Киевом "нечестно".По словам Анпилогова, ВСУ могут попытаться атаковать Крым и Черноморский флот с помощью поставленных западом крылатых ракет, беспилотников и безэкипажных катеров. Однако, подчеркивает эксперт, все это не принесет Украине результатов и никак не изменит ситуацию на линии соприкосновения."Во-первых, основные носители крылатых ракет "Калибр" – это подводные лодки Черноморского флота и фрегаты, они действительно оказывают влияние на украинскую кампанию. Успехов в этом украинская сторона не добилась. Во-вторых, то, что имело место быть, позволило Киеву достичь краткосрочного медийного результата. Это были классические "перемоги", победы по-украински", когда результатом операции являлась только медиасоставляющая, в то время как на линии соприкосновения никаких значительных изменений не происходило", - пояснил собеседник.При этом украинская линия обороны, которая насчитывает полторы тысячи километров, сейчас "находится все в более и более угрожающем состоянии". Это признают как западные эксперты, так и сам Зеленский, который в недавнем интервью сказал, что у него нет ни плана "Б", ни, собственно, плана "А", напомнил Анпилогов.20 февраля российские военные освободили населенный пункт Крынки на Херсонском направлении в зоне СВО. Несколькими днями позже подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Поселок Победа расположен рядом с Марьинкой в ДНР. Этот город российские военные освободили в конце декабря прошлого года.Ранее десантную операцию ВСУ на Крым анонсировал и экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев. В Крыму его назвали предателем крымско-татарского народа и международным преступником, который в своих "анонсах" пытается выбить продолжение собственного финансирования.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяЗачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десантаАтаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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