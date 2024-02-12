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Атаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий
Атаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Атаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий
В условиях провала украинской армии на фронте и сокращения финансирования Киева со стороны Запада новое руководство ВСУ не изменит стратегии террористических... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T13:33
2024-02-12T13:33
2024-02-12T13:46
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Андрей Никифоров: новое руководство ВСУ не изменит стратегии атак на Крым и другие регионы РФ
Андрей Никифоров: новое руководство ВСУ не изменит стратегии атак на Крым и другие регионы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В условиях провала украинской армии на фронте и сокращения финансирования Киева со стороны Запада новое руководство ВСУ не изменит стратегии террористических атак на регионы РФ, в том числе Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По его мнению, стратегия террористических налетов ВСУ на российские регионы была выбрана в связи с отсутствием у Киева желанного финансирования от Запада и откровенными неудачами украинской армии в боях с ВС РФ.Он подчеркнул, что решение таким образом действовать было принято не в Киеве и не изменится, пока необходимости в этом не увидят на Западе."Эта новая стратегия абсолютно не зависит от того, кто сидит во главе ВСУ: Сырский, Залужный, Заболотный или еще кто-то другой. Здесь все упирается в то, что решит высший разум за океаном. Там все разрабатывается и зреет, там принимаются стратегические решения. А если есть возможность дать пошалить Зеленскому – дают", – заключил эксперт.Он также отметил, что на цели специальной военной операции никакие рокировки во власти на Украине, в том числе военном командовании, ни коим образом не влияют.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
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мнения, андрей никифоров, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, россия, украина, новости сво
Атаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий
Новое руководство ВСУ не изменит стратегии атак на Крым и другие регионы РФ – эксперт
13:33 12.02.2024 (обновлено: 13:46 12.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым
. В условиях провала украинской армии на фронте и сокращения финансирования Киева со стороны Запада новое руководство ВСУ не изменит стратегии террористических атак на регионы РФ, в том числе Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
По его мнению, стратегия террористических налетов ВСУ на российские регионы была выбрана в связи с отсутствием у Киева желанного финансирования от Запада и откровенными неудачами украинской армии в боях с ВС РФ.
"На меньший бюджет и невозможность активничать на фронте накладывается новая стратегия террористических налетов. Уже было произведено несколько попыток, в том числе в Крыму. Все эти удары различного рода средствами по Белгороду, Донецку, Лисичанску – это тоже акты терроризма, потому что не для военных целей предназначены, а для того, чтобы терроризировать население", – сказал Никифоров.
Он подчеркнул, что решение таким образом действовать было принято не в Киеве и не изменится, пока необходимости в этом не увидят на Западе.
"Эта новая стратегия абсолютно не зависит от того, кто сидит во главе ВСУ: Сырский, Залужный, Заболотный или еще кто-то другой. Здесь все упирается в то, что решит высший разум за океаном. Там все разрабатывается и зреет, там принимаются стратегические решения. А если есть возможность дать пошалить Зеленскому – дают", – заключил эксперт.
Он также отметил, что на цели специальной военной операции никакие рокировки во власти на Украине, в том числе военном командовании, ни коим образом не влияют.
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