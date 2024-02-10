https://crimea.ria.ru/20240210/boeviki-vsu-prodolzhayut-sdavatsya-v-plen-rossiyskoy-armii-1134849160.html
Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
Еще 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T15:41
2024-02-10T15:41
2024-02-10T16:03
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.При этом за неделю ВС России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов.Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне СВО.Ранее в военном ведомстве сообщили о срыве попытки ротации ВСУ и подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пленные
Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
Еще 36 украинских боевиков сдались в плен в зоне спецоперации за неделю
15:41 10.02.2024 (обновлено: 16:03 10.02.2024)