https://crimea.ria.ru/20240210/boeviki-vsu-prodolzhayut-sdavatsya-v-plen-rossiyskoy-armii-1134849160.html

Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии

Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии

Еще 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T15:41

2024-02-10T15:41

2024-02-10T16:03

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.При этом за неделю ВС России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов.Два украинских самолета, около 500 беспилотников и 34 реактивных снаряда систем залпового огня сбиты за неделю в зоне СВО.Ранее в военном ведомстве сообщили о срыве попытки ротации ВСУ и подвоза боеприпасов на Южно-Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУВСУ потеряли за сутки более 1000 боевиков в безуспешных атакахВслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пленные