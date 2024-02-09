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Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ
Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ
Два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и технику ВСУ уничтожили российские военные за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T15:33
2024-02-09T15:33
2024-02-09T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и технику ВСУ уничтожили российские военные за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск уничтожили орудие М119 производства США и два пикапа. На Краснолиманском направлении украинские боевики потеряли три боевые бронемашины и семь автомобилей.На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" уничтожены два танка, гаубицу "Мста-Б" и шесть автомобилей. На Херсонском направлении – гаубицу "Д-30" и пять автомобилей.Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены две украинские пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшиеДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинМ777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиков
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, купянск, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ
Склады боеприпасов и пункты управления ВСУ уничтожают российские военные в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и технику ВСУ уничтожили российские военные за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами, а также гаубицу "Д-20", орудие "Д-30" и пять автомобилей ВСУ", – сказано в сообщении.
Кроме того, на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск уничтожили орудие М119 производства США и два пикапа. На Краснолиманском направлении украинские боевики потеряли три боевые бронемашины и семь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" уничтожены два танка, гаубицу "Мста-Б" и шесть автомобилей. На Херсонском направлении – гаубицу "Д-30" и пять автомобилей.
Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены две украинские пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны РФ сообщили
об уничтожении почти 100 украинских беспилотников и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в зоне проведения спецоперации.
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