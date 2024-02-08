https://crimea.ria.ru/20240208/m777-i-krab-goryat-v-zone-svo-unichtozheno-esche-750-ukrainskikh-boevikov-1134791459.html

М777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиков

М777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 08.02.2024

М777 и Krab горят в зоне СВО: уничтожено еще 750 украинских боевиков

Российские войска продолжают выдавливать противника на Краснолиманском и Донецком направлениях. Потери противника за минувшие сутки составили 750 боевиков и... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T14:26

2024-02-08T14:26

2024-02-08T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают выдавливать противника на Краснолиманском и Донецком направлениях. Потери противника за минувшие сутки составили 750 боевиков и более 35 единиц техники включая две гаубицы М777 производства США и две самоходки Krab польского производства и боевую машину РСЗО HIMARS производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак противника в районе Синьковки Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли гаубица М777 производства США, четыре пикапе и до 30 боевиков.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки противника в районе Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронемашины и пять автомобилей.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки ДНР. Противник потерял до 310 боевиков, танк и четыре автомобиля.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районе Угледара и Макаровки ДНР. Потери противника составили более 155 боевиков, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, самоходка "Акация", САУ "Гвоздика" и гаубица "Д-20".На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районе Токаревки и Золотой Балки Херсонской области. ВСУ потеряли до 25 боевиков и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражена боевая машина РСЗО HIMARS производства США и самоходка Krab польского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над ДНР сбит украинский Су-25Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской областиНад Крымом уничтожен беспилотник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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