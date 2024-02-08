https://crimea.ria.ru/20240208/nad-krymom-unichtozhen-bespilotnik-1134775344.html

Над Крымом уничтожен беспилотник

Над Крымом уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Над Крымом уничтожен беспилотник

В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T08:22

2024-02-08T08:22

2024-02-08T08:33

крым

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.7 февраля в Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым: Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма