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Над Крымом уничтожен беспилотник
Над Крымом уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Над Крымом уничтожен беспилотник
В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T08:22
2024-02-08T08:22
2024-02-08T08:33
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.7 февраля в Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым: Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Над Крымом уничтожен беспилотник
Над Крымом ПВО сбила беспилотник - Минобороны
08:22 08.02.2024 (обновлено: 08:33 08.02.2024)