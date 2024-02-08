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Над Крымом уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Над Крымом уничтожен беспилотник
Над Крымом уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Над Крымом уничтожен беспилотник
В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T08:22
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министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.7 февраля в Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым: Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Над Крымом уничтожен беспилотник

Над Крымом ПВО сбила беспилотник - Минобороны

08:22 08.02.2024 (обновлено: 08:33 08.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг силами ПВО над территорией Крымского полуострова сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.
7 февраля в Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.
В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.
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