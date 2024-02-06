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Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
В Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T21:01
2024-02-06T21:07
владимир сальдо
новости
херсонская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет.В экстренных службах региона ранее сообщили, что ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области, выпустив 28 снарядов.ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. В минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины
херсонская область
каховка
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Новости
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владимир сальдо, новости, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, каховка
Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы

При атаке беспилотников на село в Херсонской области повреждена школа

21:01 06.02.2024 (обновлено: 21:07 06.02.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСемь БПЛА атаковали село в Херсонской области
Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", – написал он.

По данным губернатора, пострадавших нет.
В экстренных службах региона ранее сообщили, что ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области, выпустив 28 снарядов.
ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. В минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУКаховка
 
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