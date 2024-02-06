https://crimea.ria.ru/20240206/sem-bpla-atakovali-selo-v-khersonskoy-oblasti-odin-vzorvalsya-vozle-shkoly-1134743739.html

Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы

Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы

В Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T21:01

2024-02-06T21:01

2024-02-06T21:07

владимир сальдо

новости

херсонская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, пострадавших нет.В экстренных службах региона ранее сообщили, что ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области, выпустив 28 снарядов.ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. В минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины

херсонская область

каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, каховка