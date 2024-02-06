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ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области
ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024
ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, выпустив 28 снарядов. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T10:57
2024-02-06T10:57
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, выпустив 28 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем украинские боевики обстреляли Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Старую Збурьевку и Новую Маячку. ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре сел и городов 15 снарядов из ствольной артиллерии.О пострадавших и характере разрушений не сообщается.ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. Так, в пятницу боевики Зеленского выпустили по девяти населенным пунктам Херсонщины 32 снаряда.Ранее сообщалось, что минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за суткиВ зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, украина, россия
ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области

ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии восемь населенных пунктов на левобережье Херсонщины

10:57 06.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, выпустив 28 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Накануне днем украинские боевики обстреляли Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Старую Збурьевку и Новую Маячку. ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре сел и городов 15 снарядов из ствольной артиллерии.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алешки", - говорится в сообщении.
О пострадавших и характере разрушений не сообщается.
ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. Так, в пятницу боевики Зеленского выпустили по девяти населенным пунктам Херсонщины 32 снаряда.
Ранее сообщалось, что минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиУкраинаРоссия
 
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