https://crimea.ria.ru/20240206/vsu-nanesli-artilleriyskiy-udar-po-selam-v-khersonskoy-oblasti-1134719349.html

ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024

ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области

ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, выпустив 28 снарядов. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T10:57

2024-02-06T10:57

2024-02-06T10:57

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра, выпустив 28 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем украинские боевики обстреляли Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Старую Збурьевку и Новую Маячку. ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре сел и городов 15 снарядов из ствольной артиллерии.О пострадавших и характере разрушений не сообщается.ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. Так, в пятницу боевики Зеленского выпустили по девяти населенным пунктам Херсонщины 32 снаряда.Ранее сообщалось, что минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных боеприпасов ВСУВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за суткиВ зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю

херсонская область

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, украина, россия