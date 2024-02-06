Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали город в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240206/vsu-atakovali-gorod-v-belgorodskoy-oblasti-1134712936.html
ВСУ атаковали город в Белгородской области
ВСУ атаковали город в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024
ВСУ атаковали город в Белгородской области
Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T07:08
2024-02-06T07:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129474077_0:380:720:785_1920x0_80_0_0_3ef93dfa5e889b442259625768752218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате взрыва повреждены четыре частных жилых дома - выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Утром городские власти продолжат обход территории.Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129474077_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_be7afa6875b079dd1665fc93c7f5b4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
ВСУ атаковали город в Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотником город Губкин в Белгородской области -

07:08 06.02.2024 (обновлено: 07:12 06.02.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате взрыва повреждены четыре частных жилых дома - выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Утром городские власти продолжат обход территории.
Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.
В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дронов
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Рейд в Севастополе снова открыт
08:41Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь
08:19Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
07:53Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение
07:41Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти
07:26Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
07:22Где в Крыму не будет воды во вторник
07:08ВСУ атаковали город в Белгородской области
06:45Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые
06:33Непогода остановила катера и паром в Севастополе
06:02В Алуште отменили платные парковки
00:01Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
23:59Главные новости Крыма: 5 февраля
23:53Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ
22:41Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
22:21Главное за день: 5 февраля
21:54Ученым Крыма нужен Центр продвижения достижений
21:31У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
21:12Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФ
Лента новостейМолния