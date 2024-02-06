https://crimea.ria.ru/20240206/vsu-atakovali-gorod-v-belgorodskoy-oblasti-1134712936.html

ВСУ атаковали город в Белгородской области

ВСУ атаковали город в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024

ВСУ атаковали город в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T07:08

2024-02-06T07:08

2024-02-06T07:12

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате взрыва повреждены четыре частных жилых дома - выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Утром городские власти продолжат обход территории.Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия