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ВСУ атаковали город в Белгородской области
ВСУ атаковали город в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.02.2024
ВСУ атаковали город в Белгородской области
Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T07:08
2024-02-06T07:08
2024-02-06T07:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника утром во вторник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате взрыва повреждены четыре частных жилых дома - выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Утром городские власти продолжат обход территории.Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
ВСУ атаковали город в Белгородской области
ВСУ атаковали беспилотником город Губкин в Белгородской области -
07:08 06.02.2024 (обновлено: 07:12 06.02.2024)