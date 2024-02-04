https://crimea.ria.ru/20240204/v-belgorode-obyavlena-raketnaya-opasnost-1134685690.html

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 04.02.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T17:48

2024-02-04T17:48

2024-02-04T18:11

белгород

безопасность

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем ТГ-канале.Уже через несколько минут сигнал ракетной опасности был отменен.Накануне вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".В ЛНР 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянииПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекСудьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, безопасность, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости