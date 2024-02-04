Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240204/v-belgorode-obyavlena-raketnaya-opasnost-1134685690.html
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 04.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T17:48
2024-02-04T18:11
белгород
безопасность
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_934149d6a14b3223dc8d33e906747d6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем ТГ-канале.Уже через несколько минут сигнал ракетной опасности был отменен.Накануне вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".В ЛНР 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянииПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекСудьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_0:0:1005:754_1920x0_80_0_0_d11ea37196c67d1d58ec582a4da519fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, безопасность, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - губернатор

17:48 04.02.2024 (обновлено: 18:11 04.02.2024)
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем ТГ-канале.
Уже через несколько минут сигнал ракетной опасности был отменен.
Накануне вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.
В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".
В ЛНР 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
 
БелгородБезопасностьБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Два человека погибли в ДТП на Кубани
18:45Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией
18:18Тепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю
17:48В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
17:43Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин
17:05Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:47Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ
16:12Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени
15:44В Крыму на трассе насмерть сбили пешехода
15:27Лепят врага: в Кремле ответили на заявления о "неизбежности" войны с РФ
15:19Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе
14:42Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают
14:23Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин
14:08ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки
13:45Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
13:31Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дронов
13:12Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии
12:34Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове
12:19Шторм идет на Кубань
12:00Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
Лента новостейМолния