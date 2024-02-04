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Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии
Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии
Четверо из десяти пострадавших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T10:59
2024-02-04T10:59
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
обстрелы всу
происшествия
новости сво
минздрав рф
наталия пащенко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Четверо из десяти пострадавших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, видео опубликовано в Telegram-канале правительства республики.При необходимости проводятся телемедицинские консультации со специалистами из федеральных учреждений здравоохранения, уточнила она. "При стабилизации состояния мы готовы перевести пациентов для лечения в федеральные клиники", - добавила Наталия Пащенко.Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человекПять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, происшествия, новости сво, минздрав рф, наталия пащенко, новости
Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии

В минздраве ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при украинском обстреле Лисичанска

10:59 04.02.2024
 
© МЧС РоссииСпасатели разбирают завалы после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске
Спасатели разбирают завалы после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Четверо из десяти пострадавших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, видео опубликовано в Telegram-канале правительства республики.
"Шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Четыре человека - в крайне тяжелом состоянии. Это три женщины и один мужчина. Трое находятся в реанимации, два человека в тяжелом состоянии", - сказал министр.
При необходимости проводятся телемедицинские консультации со специалистами из федеральных учреждений здравоохранения, уточнила она.
"При стабилизации состояния мы готовы перевести пациентов для лечения в федеральные клиники", - добавила Наталия Пащенко.
Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.
В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".
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ЛисичанскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости СВОМинздрав РФНаталия ПащенкоНовости
 
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