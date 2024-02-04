https://crimea.ria.ru/20240204/chetvero-postradavshikh-pri-obstrele-lisichanska---v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-1134679430.html

Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии

Четверо из десяти пострадавших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T10:59

2024-02-04T10:59

2024-02-04T10:59

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

обстрелы всу

происшествия

новости сво

минздрав рф

наталия пащенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Четверо из десяти пострадавших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, видео опубликовано в Telegram-канале правительства республики.При необходимости проводятся телемедицинские консультации со специалистами из федеральных учреждений здравоохранения, уточнила она. "При стабилизации состояния мы готовы перевести пациентов для лечения в федеральные клиники", - добавила Наталия Пащенко.Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человекПять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске

https://crimea.ria.ru/20240121/v-oon-strogo-osudili-udar-vsu-po-rynku-v-donetske-gde-pogibli-27-chelovek-1134369597.html

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лисичанск, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, происшествия, новости сво, минздрав рф, наталия пащенко, новости