https://crimea.ria.ru/20240204/obekty-svyazi-povrezhdeny-v-kurskoy-oblasti-s-rezultate-ataki-dronov-1134681425.html

Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов

Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов

Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T13:31

2024-02-04T13:31

2024-02-04T13:36

курская область

обстрелы курской области

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт добавил, что к восстановлению повреждений аварийные бригады приступят, как только это будет безопасно.2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильно поврежден жилой дом.ВСУ регулярно атакуют мирное российское приграничье. В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четвергВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщинаПоселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240131/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-budet-rasshirena---putin-1134591169.html

курская область

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курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, новости