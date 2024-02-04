https://crimea.ria.ru/20240204/obekty-svyazi-povrezhdeny-v-kurskoy-oblasti-s-rezultate-ataki-dronov-1134681425.html
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов
Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T13:31
2024-02-04T13:31
2024-02-04T13:36
курская область
обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт добавил, что к восстановлению повреждений аварийные бригады приступят, как только это будет безопасно.2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильно поврежден жилой дом.ВСУ регулярно атакуют мирное российское приграничье. В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четвергВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщинаПоселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, новости
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов
В результате атаки украинских БПЛА в Курской области повреждены объекты связи - губернатор
13:31 04.02.2024 (обновлено: 13:36 04.02.2024)