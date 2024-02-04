Рейтинг@Mail.ru
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240204/obekty-svyazi-povrezhdeny-v-kurskoy-oblasti-s-rezultate-ataki-dronov-1134681425.html
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов
Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T13:31
2024-02-04T13:36
курская область
обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:613:424_1920x0_80_0_0_7cb626a406af2b3639eb7acd7ed9eaaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт добавил, что к восстановлению повреждений аварийные бригады приступят, как только это будет безопасно.2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильно поврежден жилой дом.ВСУ регулярно атакуют мирное российское приграничье. В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четвергВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщинаПоселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240131/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-budet-rasshirena---putin-1134591169.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:19:517:407_1920x0_80_0_0_00ffa5cebaf5bd1aeff5abb335796f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, новости
Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов

В результате атаки украинских БПЛА в Курской области повреждены объекты связи - губернатор

13:31 04.02.2024 (обновлено: 13:36 04.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Объекты связи повреждены в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи", - написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что к восстановлению повреждений аварийные бригады приступят, как только это будет безопасно.
2 февраля в результате атаки ВСУ на одно из сел Курской области пострадал местный житель, сильно поврежден жилой дом.
ВСУ регулярно атакуют мирное российское приграничье. В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четверг
ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
Армия РФ
31 января, 17:39
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
 
Курская областьОбстрелы Курской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман СтаровойтНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогают
14:23Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин
14:08ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки
13:45Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
13:31Объекты связи повреждены в Курской области с результате атаки дронов
13:12Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии
12:34Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове
12:19Шторм идет на Кубань
12:00Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
11:47Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку
11:26Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все
11:14В Крыму на "зебре" сбили девочку
10:59Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянии
10:16Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма
09:29Путин наградил Володина орденом
08:54При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек 0:45
08:36Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
08:12Непогода в Севастополе: не ходят катера и паром
08:01Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик
07:39В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск
Лента новостейМолния