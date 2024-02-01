https://crimea.ria.ru/20240201/esche-dva-regiona-rf-atakovany-ukrainskimi-bespilotnikami-utrom-v-chetverg-1134603442.html
Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четверг
Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четверг
В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T07:30
2024-02-01T07:30
2024-02-01T07:40
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
белгородская область
воронежская область
пво
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг утром системы ПВО России отразили попытки украинских боевиков атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами противовоздушной обороны 4 беспилотника перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, 2 БпЛА – над Воронежской областью, уточнили в военном ведомстве.По данным Минобороны РФ, в ночь на четверг российские системы ПВО отразили попытку атаки украинских боевиков на Белгородскую и Курскую области. 4 БпЛА за ночь были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью и 1 беспилотник – над Курской областью.Накануне ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиВ Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, белгородская область, воронежская область, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Два региона РФ атакованы украинскими беспилотниками утром в четверг
Шесть украинских беспилотников сбиты над Воронежской и Белгородской областями
07:30 01.02.2024 (обновлено: 07:40 01.02.2024)