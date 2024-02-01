Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России
Пять беспилотников сбиты над Курской и Белгородской областями России за ночь - Минобороны
06:24 01.02.2024 (обновлено: 06:30 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.
Беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.
При это утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Яковлевском городском округе.
"Сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
Читайте также на РИА Новости Крым: