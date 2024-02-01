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Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России

Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России

В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать приграничье России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T06:24

2024-02-01T06:24

2024-02-01T06:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.При это утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Яковлевском городском округе.Накануне ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиВ Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости