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Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России
Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России
В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать приграничье России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T06:24
2024-02-01T06:30
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
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обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.При это утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Яковлевском городском округе.Накануне ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиВ Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости
Пресечена попытка атаки ВСУ на два региона России

Пять беспилотников сбиты над Курской и Белгородской областями России за ночь - Минобороны

06:24 01.02.2024 (обновлено: 06:30 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские системы противовоздушной обороны отразили очередные попытки украинских боевиков атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.
Беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.
При это утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Яковлевском городском округе.
"Сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ трижды атаковали Белгородскую область при помощи дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства в селе Богун-Городок Борисовского района мирный житель получил осколочные ранения лица и доставлен в больницу. Осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении. Кроме того, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
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Министерство обороны РФОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьКурская областьОбстрелы Курской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьНовости
 
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