https://crimea.ria.ru/20240131/dron-kamikadze-udaril-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1134590600.html

Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина

Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина

Украинские боевики второй раз за день атаковали село в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:23

2024-01-31T17:23

2024-01-31T17:23

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики второй раз за день атаковали село в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам главы региона, сотрудники администрации населенного пункта доставляют пострадавшего в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.На месте происшествия работают оперативные службы.Это уже вторая за день атака на населенный пункт со стороны ВСУ. В районе 14 часов с украинских дронов-камикадзе было сброшено два взрывных устройства. К счастью, обошлось без пострадавших. При этом осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении.Около 13 часов среды, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека.Читайте также на РИА Новости Крым:Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымТри беспилотника сбиты на границе с Брянской областьюВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"

https://crimea.ria.ru/20240131/vsu-atakovali-dronami-novuyu-kakhovku---pogib-mirnyy-zhitel-1134588667.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков