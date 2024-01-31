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Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина
Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина
Украинские боевики второй раз за день атаковали село в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:23
2024-01-31T17:23
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики второй раз за день атаковали село в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам главы региона, сотрудники администрации населенного пункта доставляют пострадавшего в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.На месте происшествия работают оперативные службы.Это уже вторая за день атака на населенный пункт со стороны ВСУ. В районе 14 часов с украинских дронов-камикадзе было сброшено два взрывных устройства. К счастью, обошлось без пострадавших. При этом осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении.Около 13 часов среды, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека.Читайте также на РИА Новости Крым:Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымТри беспилотника сбиты на границе с Брянской областьюВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
https://crimea.ria.ru/20240131/vsu-atakovali-dronami-novuyu-kakhovku---pogib-mirnyy-zhitel-1134588667.html
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РИА Новости Крым
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков
Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина

ВСУ повторно ударили по селу в Белгородской области – есть пострадавший

17:23 31.01.2024
 
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© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики второй раз за день атаковали село в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица", – написал он в своем Telegram-канале. Также повреждение получил легковой автомобиль, добавил он.
По словам главы региона, сотрудники администрации населенного пункта доставляют пострадавшего в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Это уже вторая за день атака на населенный пункт со стороны ВСУ. В районе 14 часов с украинских дронов-камикадзе было сброшено два взрывных устройства. К счастью, обошлось без пострадавших. При этом осколками были повреждены два легковых автомобиля, выбиты окна в одном частном домовладении.
Около 13 часов среды, в результате атаки украинского дрона, был поврежден объект связи в селе Тишанка Волоконовского района области.
Накануне украинские боевики попытались атаковать пять российских регионов – в общей сложности российские ПВО за ночь сбили 21 беспилотник, 11 из них – над Крымом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон над акваторией в районе Бельбека.
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БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав Гладков
 
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