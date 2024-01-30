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Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью
Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью
Российские силы подавили три беспилотника самолетного типа на границе с Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T19:52
2024-01-30T19:53
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские силы подавили три беспилотника самолетного типа на границе с Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Эта атака на Брянскую область стала второй за сутки: еще один украинский беспилотник был сбит над регионом утром во вторник. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 11 беспилотников над КрымомАтака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность
Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью

ВС РФ подавили три беспилотника на границе с Брянской областью - губернатор

19:52 30.01.2024 (обновлено: 19:53 30.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские силы подавили три беспилотника самолетного типа на границе с Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ ", - сообщил губернатор.
По его данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Эта атака на Брянскую область стала второй за сутки: еще один украинский беспилотник был сбит над регионом утром во вторник.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасность
 
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