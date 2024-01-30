https://crimea.ria.ru/20240130/tri-bespilotnika-sbity-na-granitse-s-bryanskoy-oblastyu-1134569895.html

Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью

Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью

Российские силы подавили три беспилотника самолетного типа на границе с Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T19:52

2024-01-30T19:52

2024-01-30T19:53

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские силы подавили три беспилотника самолетного типа на границе с Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Эта атака на Брянскую область стала второй за сутки: еще один украинский беспилотник был сбит над регионом утром во вторник. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 11 беспилотников над КрымомАтака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность