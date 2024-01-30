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ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом
ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом - РИА Новости Крым, 30.01.2024
ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом
Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T07:42
2024-01-30T08:03
беспилотник (бпла, дрон)
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.Отмечается, что над Белгородской областью уничтожено пять БПЛА, над Брянской - три, Над Калужской и Тульской областями - по одному.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинских дрон над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности, предварительно повреждений инфраструктуры не зафиксировано.При этом по данным главы Калужской области Владислава Шапши, утром на окраине Калуги ПВО уничтожили БПЛА. Его обломки упали на крышу технической нежилой постройки, обошлось без пострадавших. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении дрона над территорией Навлинского района. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходитВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
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беспилотник (бпла, дрон), крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости
ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом

Системы ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом и еще 10 над другими регионами

07:42 30.01.2024 (обновлено: 08:03 30.01.2024)
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
Отмечается, что над Белгородской областью уничтожено пять БПЛА, над Брянской - три, Над Калужской и Тульской областями - по одному.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинских дрон над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности, предварительно повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
При этом по данным главы Калужской области Владислава Шапши, утром на окраине Калуги ПВО уничтожили БПЛА. Его обломки упали на крышу технической нежилой постройки, обошлось без пострадавших.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении дрона над территорией Навлинского района. Пострадавших и разрушений нет.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОНовости
 
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