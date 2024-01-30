https://crimea.ria.ru/20240130/pvo-sbili-11-bespilotnikov-nad-krymom-1134550130.html

ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом

ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом - РИА Новости Крым, 30.01.2024

ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T07:42

2024-01-30T07:42

2024-01-30T08:03

беспилотник (бпла, дрон)

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.Отмечается, что над Белгородской областью уничтожено пять БПЛА, над Брянской - три, Над Калужской и Тульской областями - по одному.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинских дрон над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности, предварительно повреждений инфраструктуры не зафиксировано.При этом по данным главы Калужской области Владислава Шапши, утром на окраине Калуги ПВО уничтожили БПЛА. Его обломки упали на крышу технической нежилой постройки, обошлось без пострадавших. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении дрона над территорией Навлинского района. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходитВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости