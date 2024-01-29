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Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит
Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит
Взрывотехники ФСБ обезвредили украинский беспилотник, ранее сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T14:33
2024-01-29T16:03
ярославская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Взрывотехники ФСБ обезвредили украинский беспилотник, ранее сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.По его данным, угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Предприятие продолжает штатную работу.Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" ранее в понедельник предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыАтака ВСУ на Крым: оцеплен порт в ФеодосииЛетевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом
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РИА Новости Крым
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ярославская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит

Украинский дрон со взрывчаткой на ярославском нефтезаводе обезврежен - губернатор

14:33 29.01.2024 (обновлено: 16:03 29.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Взрывотехники ФСБ обезвредили украинский беспилотник, ранее сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его данным, угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Предприятие продолжает штатную работу.
Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" ранее в понедельник предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал.
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Ярославская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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