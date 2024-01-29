https://crimea.ria.ru/20240129/situatsiya-na-yaroslavskom-neftezavode-posle-ataki-vsu---chto-proiskhodit-1134530988.html

Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит

Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Ситуация на Ярославском нефтезаводе после атаки ВСУ - что происходит

Взрывотехники ФСБ обезвредили украинский беспилотник, ранее сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T14:33

2024-01-29T14:33

2024-01-29T16:03

ярославская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Взрывотехники ФСБ обезвредили украинский беспилотник, ранее сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.По его данным, угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Предприятие продолжает штатную работу.Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" ранее в понедельник предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыАтака ВСУ на Крым: оцеплен порт в ФеодосииЛетевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом

ярославская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)