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Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом
Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом
Две украинские ракеты уничтожены над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:04
2024-01-21T14:04
2024-01-21T14:05
атаки всу на крым
херсонская область
пво
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Две украинские ракеты уничтожены над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Днем в воскресенье было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе объявлена воздушная тревога, в бухте военные применили средства маскировки.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что по предварительной информации российские военные сбили воздушную цель над акваторией. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью над Крымом сбили четыре украинские ракетыСилами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моряПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
херсонская область
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РИА Новости Крым
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атаки всу на крым, херсонская область, пво, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя, новые регионы россии, новости
Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом
ПВО уничтожила над Геническом две нацеленные на Крым украинские ракеты - Сальдо
14:04 21.01.2024 (обновлено: 14:05 21.01.2024)