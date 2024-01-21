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Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом

Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом

Две украинские ракеты уничтожены над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T14:04

2024-01-21T14:04

2024-01-21T14:05

атаки всу на крым

херсонская область

пво

всу (вооруженные силы украины)

владимир сальдо

безопасность республики крым и севастополя

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Две украинские ракеты уничтожены над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Днем в воскресенье было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе объявлена воздушная тревога, в бухте военные применили средства маскировки.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что по предварительной информации российские военные сбили воздушную цель над акваторией. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью над Крымом сбили четыре украинские ракетыСилами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моряПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, херсонская область, пво, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя, новые регионы россии, новости