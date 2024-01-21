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Над Севастополем работает ПВО: что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Над Севастополем работает ПВО: что известно
Над Севастополем работает ПВО: что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Над Севастополем работает ПВО: что известно
В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель над акваторией, сообщил... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T13:51
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безопасность республики крым и севастополя
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михаил развожаев
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель над акваторией, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры, добавил Развожаев и призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. "Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", - напомнил губернатор.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью над Крымом сбили четыре украинские ракетыСилами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моряПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, пво, атаки всу на крым, новости крыма
Над Севастополем работает ПВО: что известно

Над Севастополем силы ПВО сбили воздушную цель - губернатор

13:51 21.01.2024 (обновлено: 13:58 21.01.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель над акваторией, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он в своем Telegram-канале.

Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры, добавил Развожаев и призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
"Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", - напомнил губернатор.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевПВОАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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