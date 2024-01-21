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Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Движение по Крымскому мосту перекрыто

На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T12:54

2024-01-21T12:54

2024-01-21T12:56

крымский мост

керчь

крым

транспорт

керченский пролив

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новости крыма

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.17 января Крымский мост дважды закрывали, каждый раз примерно на час. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - это стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

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крым

керченский пролив

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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