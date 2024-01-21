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Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Движение по Крымскому мосту перекрыто
На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T12:54
2024-01-21T12:56
крымский мост
керчь
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.17 января Крымский мост дважды закрывали, каждый раз примерно на час. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - это стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, керчь, крым, транспорт, керченский пролив, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, тамань
Движение по Крымскому мосту перекрыто

Крымский мост закрыт

12:54 21.01.2024 (обновлено: 12:56 21.01.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
17 января Крымский мост дважды закрывали, каждый раз примерно на час. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход - это стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКрымТранспортКерченский проливБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовостиНовости КрымаТамань
 
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