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Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
Дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T13:35
2024-01-05T13:45
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новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу над Крымом и Краснодарским краем были сбиты 37 беспилотников.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
https://crimea.ria.ru/20240105/kak-belgorod-vosstanavlivaetsya-posle-massirovannogo-obstrela-vsu-1133994864.html
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министерство обороны рф, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря

ПВО сбила противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря

13:35 05.01.2024 (обновлено: 13:45 05.01.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"5 января т. г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В ночь на пятницу над Крымом и Краснодарским краем были сбиты 37 беспилотников.
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
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