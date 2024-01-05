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37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью
37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 05.01.2024
37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью
Десятки беспилотников уничтожены ПВО российской армии над Крымом и Краснодарским краем в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T05:02
2024-01-05T05:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Десятки беспилотников уничтожены ПВО российской армии над Крымом и Краснодарским краем в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Неразорвавшаяся украинская ракета упала рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Кроме того, в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
https://crimea.ria.ru/20240105/dva-cheloveka-postradali-v-belgorode-pri-massirovannoy-atake-vsu-1133991796.html
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон)
37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью

ПВО армии РФ сбила 37 беспилотников ночью над Крымом и Краснодарским краем

05:02 05.01.2024
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Десятки беспилотников уничтожены ПВО российской армии над Крымом и Краснодарским краем в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Неразорвавшаяся украинская ракета упала рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
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Министерство обороны РФНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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