https://crimea.ria.ru/20240105/37-bespilotnikov-unichtozheny-nochyu-nad-krymom-i-kubanyu-1133992371.html

37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью

37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 05.01.2024

37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью

Десятки беспилотников уничтожены ПВО российской армии над Крымом и Краснодарским краем в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T05:02

2024-01-05T05:02

2024-01-05T05:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Десятки беспилотников уничтожены ПВО российской армии над Крымом и Краснодарским краем в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Неразорвавшаяся украинская ракета упала рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Кроме того, в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.

https://crimea.ria.ru/20240105/dva-cheloveka-postradali-v-belgorode-pri-massirovannoy-atake-vsu-1133991796.html

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министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон)