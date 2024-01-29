https://crimea.ria.ru/20240129/ataka-drona-vsu-na-neftezavod-v-yaroslavskoy-oblasti--chto-izvestno-1134527410.html

Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно

Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно

Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T11:50

2024-01-29T11:50

2024-01-29T13:26

ярославская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. "Славнефть – ЯНОС" – одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. Средний показатель объема переработки нефти на предприятии составляет порядка 15 млн тонн в год. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Тогда в результате сброса боеприпаса с дрона загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила почти две тысячи квадратных метров. Возгорание приходилось тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Из окрестностей горящей нефтебазы были эвакуированы более 30 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУТри украинских дрона пытались атаковать Брянскую область

ярославская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)