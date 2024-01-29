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Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно
Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно
Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T11:50
2024-01-29T13:26
ярославская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. "Славнефть – ЯНОС" – одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. Средний показатель объема переработки нефти на предприятии составляет порядка 15 млн тонн в год. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Тогда в результате сброса боеприпаса с дрона загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила почти две тысячи квадратных метров. Возгорание приходилось тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Из окрестностей горящей нефтебазы были эвакуированы более 30 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУТри украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
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РИА Новости Крым
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ярославская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно

Губернатор Ярославской области Евраев сообщил о перехвате дрона ВСУ над нефтезаводом

11:50 29.01.2024 (обновлено: 13:26 29.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
"Славнефть – ЯНОС" – одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. Средний показатель объема переработки нефти на предприятии составляет порядка 15 млн тонн в год. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.
19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Тогда в результате сброса боеприпаса с дрона загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила почти две тысячи квадратных метров. Возгорание приходилось тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге. Из окрестностей горящей нефтебазы были эвакуированы более 30 человек.
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