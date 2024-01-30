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Беспилотник уничтожен над Брянской областью
Беспилотник уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Беспилотник уничтожен над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T07:20
2024-01-30T07:20
2024-01-30T07:28
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
пво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что вражеский дрон уничтожен над территорией Навлинского района при попытке террористической атаки.ВСУ ежедневно пытаются нанести удары по регионам России при помощи беспилотников, ракет и реактивных снарядов. Накануне беспилотник ВСУ также уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Кроме того, вечером над Белгородской областью системы ПВО уничтожили три реактивных снаряда "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известноНад Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типаРеактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, безопасность, новости
Беспилотник уничтожен над Брянской областью
Над Брянской областью уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа - губернатор
07:20 30.01.2024 (обновлено: 07:28 30.01.2024)