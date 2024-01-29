https://crimea.ria.ru/20240129/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu---minoborony-1134523537.html
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T07:33
2024-01-29T07:33
2024-01-29T07:33
брянская область
брянск
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b63c2f66933d32f0f3a14241df01c0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 29 января.Украинские боевики регулярно атакуют дронами приграничные регионы России. Накануне беспилотник ВСУ также уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую областьНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУПопытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240128/nad-bryanskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134514407.html
брянская область
брянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c537bba24e65cef5da8154cdec4ac411.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянск, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны
ВСУ попались атаковать Брянскую область беспилотником самолетного типа