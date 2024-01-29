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Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T07:33
2024-01-29T07:33
брянская область
брянск
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 29 января.Украинские боевики регулярно атакуют дронами приграничные регионы России. Накануне беспилотник ВСУ также уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую областьНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУПопытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240128/nad-bryanskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134514407.html
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брянская область, брянск, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны

ВСУ попались атаковать Брянскую область беспилотником самолетного типа

07:33 29.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 29 января.
Украинские боевики регулярно атакуют дронами приграничные регионы России. Накануне беспилотник ВСУ также уничтожен в Брянской области силами ПВО России.
Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа.
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Брянская областьБрянскБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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