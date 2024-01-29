https://crimea.ria.ru/20240129/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu---minoborony-1134523537.html

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью - Минобороны

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T07:33

2024-01-29T07:33

2024-01-29T07:33

брянская область

брянск

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 29 января.Украинские боевики регулярно атакуют дронами приграничные регионы России. Накануне беспилотник ВСУ также уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую областьНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУПопытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны

https://crimea.ria.ru/20240128/nad-bryanskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134514407.html

брянская область

брянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, брянск, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)