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Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T13:09
2023-11-12T13:09
2023-11-12T13:20
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло над селом Ближнее."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что 10 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за суткиВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, происшествия, новости, министерство обороны рф
Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - Минобороны
ВСУ совершили попытку террористической атаки на Белгородскую область БПЛА самолетного типа
13:09 12.11.2023 (обновлено: 13:20 12.11.2023)