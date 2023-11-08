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ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной

ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной - РИА Новости Крым, 08.11.2023

ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T16:00

2023-11-08T16:00

2023-11-08T16:00

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью, сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, российские военные за сутки перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожили 31 беспилотник над освобожденными регионами.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 532 самолета, 254 вертолета, 8 733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 086 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила два украинских самолетаУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделюРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, донецкая народная республика (днр), херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии