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ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной - РИА Новости Крым, 08.11.2023
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T16:00
2023-11-08T16:00
новости сво
министерство обороны рф
пво
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью, сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, российские военные за сутки перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожили 31 беспилотник над освобожденными регионами.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 532 самолета, 254 вертолета, 8 733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 086 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила два украинских самолетаУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделюРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, пво, донецкая народная республика (днр), херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной

Минобороны: российская ПВО сбила пять самолетов ВСУ за сутки

16:00 08.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования на берегу Каховского водохранилища.
Работа мобильной группы быстрого реагирования на берегу Каховского водохранилища. - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью, сообщает в среду Минобороны России.
"В течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе Су-27 в районе Каменки, два МиГ-29 в районе Преображенки и Кривого Рога, а также два Су-25 в районе города Павлограда и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские военные за сутки перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожили 31 беспилотник над освобожденными регионами.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 532 самолета, 254 вертолета, 8 733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 086 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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