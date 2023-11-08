https://crimea.ria.ru/20231108/vsu-lishilis-pyati-samoletov-nad-donbassom-i-khersonschinoy-1132659178.html
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной - РИА Новости Крым, 08.11.2023
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T16:00
2023-11-08T16:00
2023-11-08T16:00
новости сво
министерство обороны рф
пво
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130942704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bd8d730bf8da72c87bb7707371055db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью, сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, российские военные за сутки перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожили 31 беспилотник над освобожденными регионами.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 532 самолета, 254 вертолета, 8 733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 086 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила два украинских самолетаУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделюРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130942704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1ec24afb1dcd9e00d72f614c24617e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, пво, донецкая народная республика (днр), херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной
Минобороны: российская ПВО сбила пять самолетов ВСУ за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов вооруженных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью, сообщает в среду Минобороны России.
"В течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе Су-27 в районе Каменки, два МиГ-29 в районе Преображенки и Кривого Рога, а также два Су-25 в районе города Павлограда и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - сказано в сообщении.
Кроме того, российские военные за сутки перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожили 31 беспилотник над освобожденными регионами.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 532 самолета, 254 вертолета, 8 733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 086 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: