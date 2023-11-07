https://crimea.ria.ru/20231107/rossiyskaya-pvo-sbila-dva-ukrainskikh-samoleta-1132626007.html

Российская ПВО сбила два украинских самолета

Российская ПВО сбила два украинских самолета - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Российская ПВО сбила два украинских самолета

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T15:01

2023-11-07T15:01

2023-11-07T15:02

новости сво

министерство обороны рф

пво

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_9cae3950555d26c2f4297c22880e6468.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15064 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно17 украинских дронов летели на Крым – атака отбитаАрмия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу