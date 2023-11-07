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Российская ПВО сбила два украинских самолета
Российская ПВО сбила два украинских самолета - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Российская ПВО сбила два украинских самолета
Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T15:01
2023-11-07T15:01
2023-11-07T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15064 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно17 украинских дронов летели на Крым – атака отбитаАрмия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская ПВО сбила два украинских самолета
Минобороны: средства ПВО сбили украинские самолеты Су-27 и МиГ-29 на Харьковщине и в ДНР
15:01 07.11.2023 (обновлено: 15:02 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Также средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15064 единицы специальной военной автомобильной техники.
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