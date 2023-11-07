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Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников. Часть из них уничтожили, остальные перехватили. В результате... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T09:47
2023-11-07T09:47
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников. Часть из них уничтожили, остальные перехватили. В результате падения обломков БПЛА тяжелые травмы получил местный житель, а также поврежден частный дом.Рано утром 7 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, и обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города. По словам Развожаева, на месте возникло "небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано", обошлось без пострадавших.По информации Минобороны, атака на Крым была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным ведомства, российские силы ПВО уничтожили девять из них, а остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом. Позже губернатор Севастополя уточнил, что фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача, а также во двор частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Изначально сообщалось, что у пострадавшего перелом руки. Но позже стало известно, что состояние раненого жителя Орловки тяжелое.ВСУ не оставляют попыток атаковать Крым и другие приграничные регионы России.5 ноября атака была предпринята на Керчь, ВСУ выпустили15 крылатых ракет по судостроительному заводу "Залив". Средства ПВО сбили 13, в результате попадания одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на территории предприятия. 1 ноября российские военные отразили массированную ракетную атаку на юге, над Херсонской областью были уничтожены семь летевших на Крым ракет. Воздушную тревогу в Севастополе объявляли дважды. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Киев грозит массированными атаками дронов Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231105/priznanie-zaluzhnogo-i-storm-shadow-nad-krymom-top-novostey-nedeli-1132557059.html
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Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно

В Севастополе при атаке беспилотников тяжело ранен мужчина и поврежден дом

09:47 07.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников. Часть из них уничтожили, остальные перехватили. В результате падения обломков БПЛА тяжелые травмы получил местный житель, а также поврежден частный дом.
Рано утром 7 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, и обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города. По словам Развожаева, на месте возникло "небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано", обошлось без пострадавших.
По информации Минобороны, атака на Крым была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным ведомства, российские силы ПВО уничтожили девять из них, а остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.
Позже губернатор Севастополя уточнил, что фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача, а также во двор частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина.
Изначально сообщалось, что у пострадавшего перелом руки. Но позже стало известно, что состояние раненого жителя Орловки тяжелое.

"По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота", – уточнил Развожаев.

ВСУ не оставляют попыток атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
5 ноября атака была предпринята на Керчь, ВСУ выпустили15 крылатых ракет по судостроительному заводу "Залив". Средства ПВО сбили 13, в результате попадания одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на территории предприятия.
1 ноября российские военные отразили массированную ракетную атаку на юге, над Херсонской областью были уничтожены семь летевших на Крым ракет. Воздушную тревогу в Севастополе объявляли дважды. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
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