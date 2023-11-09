Рейтинг@Mail.ru
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231109/rossiyskie-pvo-sbili-vrazheskiy-mig-29-i-sem-himars-za-sutki-1132688738.html
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T14:35
2023-11-09T15:36
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/73/1106497304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e54858ad0cfb53c8f6e57f88d282e2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ.Кроме того, российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников над ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойРоссийская ПВО сбила два украинских самолетаУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/73/1106497304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29e0ee106189a8e25e6bdc42e81af4df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки

Минобороны: Российские ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и семь снарядов HIMARS

14:35 09.11.2023 (обновлено: 15:36 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников над ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и Херсонщиной
Российская ПВО сбила два украинских самолета
Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии
16:41Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
16:21Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
16:13Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев
15:53Прямую линию и пресс-конференцию президента РФ объединят – Песков
15:27"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме
15:12Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки
14:53ПСБ будет обслуживать футбольный клуб "Рубин Ялта"
14:48Из Казахстана пытаются делать вторую Украину – политолог
14:35Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
14:23Наиболее близкие союзники: Путин об отношениях России и Казахстана
14:11Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского
13:59В результате ракетного обстрела Скадовска есть погибшие - СК
13:38В Севастополе женщина на внедорожнике врезалась в скутер
13:29Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке
13:26В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера
13:18В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
13:06Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО
12:58Путин назвал одну из важнейших отраслей сотрудничества РФ и Казахстана
12:38Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
Лента новостейМолния