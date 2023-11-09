https://crimea.ria.ru/20231109/rossiyskie-pvo-sbili-vrazheskiy-mig-29-i-sem-himars-za-sutki-1132688738.html

Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки

Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки

Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T14:35

2023-11-09T14:35

2023-11-09T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ.Кроме того, российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников над ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойРоссийская ПВО сбила два украинских самолетаУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу