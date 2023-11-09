https://crimea.ria.ru/20231109/rossiyskie-pvo-sbili-vrazheskiy-mig-29-i-sem-himars-za-sutki-1132688738.html
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T14:35
2023-11-09T14:35
2023-11-09T15:36
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/73/1106497304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e54858ad0cfb53c8f6e57f88d282e2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ.Кроме того, российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников над ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойРоссийская ПВО сбила два украинских самолетаУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110649/73/1106497304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29e0ee106189a8e25e6bdc42e81af4df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за сутки
Минобороны: Российские ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и семь снарядов HIMARS
14:35 09.11.2023 (обновлено: 15:36 09.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские ПВО за сутки сбили вражеский МиГ-29, семь HIMARS и 38 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников над ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: