https://crimea.ria.ru/20231110/nad-krymom-perekhvacheny-dva-bespilotnika--minoborony-1132700826.html

Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны

Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T07:26

2023-11-10T07:26

2023-11-10T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области, добавили в министерстве.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Вечером в четверг российские средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету "Нептун".8 ноября средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма.5 ноября украинские боевики ударили 15-ю крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средства ПВО сбили 13 ракет, один боеприпас попал по территории предприятия. В результате получил повреждения находившийся на заводе корабль.1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России – над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за суткиВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот