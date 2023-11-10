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Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны
Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T07:26
2023-11-10T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области, добавили в министерстве.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Вечером в четверг российские средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету "Нептун".8 ноября средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма.5 ноября украинские боевики ударили 15-ю крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средства ПВО сбили 13 ракет, один боеприпас попал по территории предприятия. В результате получил повреждения находившийся на заводе корабль.1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России – над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и семь HIMARS за суткиВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот
Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны

Минобороны России: в течение ночи над Крымом силы ПВО перехватили два беспилотника

07:26 10.11.2023 (обновлено: 07:39 10.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым", – сообщает Telegram-канал ведомства.
Еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области, добавили в министерстве.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Вечером в четверг российские средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету "Нептун".
8 ноября средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма.
5 ноября украинские боевики ударили 15-ю крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средства ПВО сбили 13 ракет, один боеприпас попал по территории предприятия. В результате получил повреждения находившийся на заводе корабль.
1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России – над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет.
30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.
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