https://crimea.ria.ru/20240128/nad-bryanskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134514407.html
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T13:54
2024-01-28T13:54
2024-01-28T13:54
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_d3f36bd5d5084b8c4dd248aaeebaf1dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.По данным губернатора, на месте падения уничтоженного беспилотника пострадавших нет. ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.В субботу утром, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиПри падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаДрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
https://crimea.ria.ru/20240127/snaryad-rszo-uragan-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134508791.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03f29847804f19a915584e39aa6acd53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России