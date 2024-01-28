Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240128/nad-bryanskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134514407.html
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T13:54
2024-01-28T13:54
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_d3f36bd5d5084b8c4dd248aaeebaf1dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.По данным губернатора, на месте падения уничтоженного беспилотника пострадавших нет. ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.В субботу утром, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиПри падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаДрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
https://crimea.ria.ru/20240127/snaryad-rszo-uragan-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134508791.html
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03f29847804f19a915584e39aa6acd53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво
Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России

13:54 28.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО РФ", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным губернатора, на месте падения уничтоженного беспилотника пострадавших нет.
"Осколками частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте" , - добавил губернатор.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.
В субботу утром, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области
При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 22:41
Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью
 
Александр БогомазБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБрянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
14:15Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
13:57Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
13:54Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
13:25СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
13:18Журналист предложил расширить закон о фейках против армии России
12:37Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь
11:47В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры
11:46За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград
11:29В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины
10:47ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
10:13Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
09:42В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
09:35Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой
09:15Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
09:03Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
08:38"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ
08:07Пять пассажиров автобуса погибли и 8 пострадали в жутком ДТП на Кубани
07:48В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов
07:03Как избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта
Лента новостейМолния