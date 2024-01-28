https://crimea.ria.ru/20240128/nad-bryanskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134514407.html

Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа

Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T13:54

2024-01-28T13:54

2024-01-28T13:54

александр богомаз

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126396866_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_d3f36bd5d5084b8c4dd248aaeebaf1dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области силами ПВО России. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.По данным губернатора, на месте падения уничтоженного беспилотника пострадавших нет. ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах в нескольких многоэтажных домах выбиты окна.В субботу утром, по данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиПри падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчинаДрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

https://crimea.ria.ru/20240127/snaryad-rszo-uragan-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134508791.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво