https://crimea.ria.ru/20240124/ataka-vsu-na-orel---mer-rasskazal-o-posledstviyakh-1134420880.html

Атака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях

Атака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Атака ВСУ на Орел - мэр рассказал о последствиях

В результате атаки украинских беспилотников в нескольких многоэтажных домах в Орле выбиты окна. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T09:56

2024-01-24T09:56

2024-01-24T09:56

орел

орловская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

юрий парахин

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников в нескольких многоэтажных домах в Орле выбиты окна. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.Парахин добавил, что в администрации города организована комиссия по ЧС, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений в МКД.Жильцы, при необходимости, могут переехать в пункты временного размещения. Утром в среду над Орловской областью силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. На месте происшествия в Железнодорожном и Северном районах работают службы для обеспечения безопасности населения.9 января два вражеских беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание было оперативно локализовано. Три человека ранены. В этот же день в результате падения украинского беспилотника на территории города был поврежден жилой многоквартирный дом.

https://crimea.ria.ru/20230917/bespilotnik-upal-na-rezervuar-s-toplivom-v-orle-1131472180.html

орел

орловская область

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орел, орловская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, юрий парахин, происшествия